Мирзов хочет попасть в сборную России

Полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", намерен заслужить вызов в сборную России.

"Мирзов в "Химках" чувствует себя очень хорошо и уверенно, это отражается на его игре. Сейчас мы о выкупе и переговорах не думаем. Главное - подготовиться ко второй части сезона и отыграть его достойно. Резиуан ставит целью попадание в сборную", - сказал агент футболиста Александр Клюев.

Мирзов ранее вызывался в сборную всего раз - в июне 2019 года. Впрочем, дебютировать за национальную команду ему тогда не довелось.

В составе "Химок" хавбек сыграл 8 матчей и забил 4 гола.

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