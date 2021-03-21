Мирзов хочет вернуться в "Спартак"
Фото: "Чемпионат"/Автор неизвестен
Полузащитник сборной России Резиуан Мирзов заявил, что он рассчитывает вернуться в московский "Спартак" после завершения срока аренды в подмосковных "Химках".
"Конечно, я рассчитываю вернутся в "Спартак". Руки не опускаю. Хочется доказать, что я не просто так туда попал. Когда я пришёл в "Спартак", я был сам не похож на себя. Нужно было давать результат сразу, который я не мог дать. Потом тренера убрали, все поменялось", – приводит слова слова Мирзова "Чемпионат".
В нынешнем сезоне 27-летний Мирзов провел за "Химки" 14 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2022 года.
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