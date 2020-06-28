Мирзов и Гулиев в скором времени покинут "Спартак"

Теги спартак москвааяз гулиеврезиуан мирзов

Мирзов и Гулиев в скором времени покинут "Спартак"

"Спартак" намерен расстаться с Резиуаном Мирзовым и Аязом Гулиевым. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дай ударитЪ".

По данным источника, 27-летний Мирзов недоволен своим положением в московском клубе, так как при Доменико Тедеско он получается мало игрового времени. Пока неизвестно, перейдет ли футболист в другой клуб.

23-летний Гулиев расторгнет контракт со "Спартаком" из-за того, что главный тренер недоволен игроком и отказывается с ним работать. На данный момент футболист тренируется за вторую команду московского клубе.

"Спартак" занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ.

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