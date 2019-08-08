Мирзов и Зобнин в старте "Спартака" на матч с "Туном". Шюррле в запасе

Тренерский штаб московского "Спартака" огласил стартовый состав на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы с "Туном".

"Спартак": Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ананидзе, Гулиев, Зобнин, З. Бакаев, Мирзов, Понсе.

Запасные: Ребров, Шюррле, Игнатов, Мельгарехо, Кутепов, Умяров, Ташаев.

Напомним, встреча "Спартака" с "Туном" состоится сегодня, 8 августа, в Швейцарии. Начало - в 20:00 (мск).

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