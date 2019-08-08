Мирзов и Зобнин в старте "Спартака" на матч с "Туном". Шюррле в запасе

Теги спартак москватун

Мирзов и Зобнин в старте "Спартака" на матч с "Туном". Шюррле в запасе

Тренерский штаб московского "Спартака" огласил стартовый состав на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы с "Туном".

"Спартак": Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ананидзе, Гулиев, Зобнин, З. Бакаев, Мирзов, Понсе.

Запасные: Ребров, Шюррле, Игнатов, Мельгарехо, Кутепов, Умяров, Ташаев.

Напомним, встреча "Спартака" с "Туном" состоится сегодня, 8 августа, в Швейцарии. Начало - в 20:00 (мск).

А еще: Павлюченко заявил, что не рассчитывает на победу "Спартака" в матче с "Туном"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Лукаку перешел в "Интер"

Официально: Лукаку перешел в "Интер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 10
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4 9
3 Ростов Ростов 4 8
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 4 7
5 Рубин Рубин 4 7
6 Краснодар Краснодар 4 7
7 Урал Урал 4 7
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 4 7
9 Ахмат Ахмат 4 6
10 Динамо Москва Динамо Москва 4 5
11 Спартак Москва Спартак Москва 4 5
12 Уфа Уфа 4 4
13 Крылья Советов Крылья Советов 4 3
14 Тамбов Тамбов 4 3
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 4 1
16 Оренбург Оренбург 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов