Мирзов может перейти из "Спартака" в "Урал"

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Мирзов может перейти из "Спартака" в "Урал"

"Урал" нацелился на вингера московского "Спартака" Резиуана Мирзова, сообщает "Рейтинг Букмекеров".

По информации источника, екатеринбургский клуб намерен арендовать 27-летнего футболиста на один год. Большую часть зарплаты в таком случае ему продолжат платить "красно-белые".

Также фланговым нападающим интересовался тульский "Арсенал", но "Урал" сейчас выглядит фаворитом в борьбе за него.

В новом сезоне Мирзов всего 1 раз появился в составе "Спартака", проведя на поле 2 минуты.

Не пропустите: "Урал" подписал хавбека "Црвены Звезды". | http://soccernews.ru
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