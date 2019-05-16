Мирзов: "Не было никакой потасовки после матча с "Уралом"



Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов опроверг информацию о том, что он ударил нападающего "Урала" Владимира Ильина после ответного полуфинального матча Кубка России, который завершился вничью со счетом 2:2.

"Ничего не было, ничего не случилось", - приводят слова Мирзова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Мирзов ударил соперника за то, что тот обозвал его "чуркой". "Арсенал" намерен добиться серьезного наказания для игрока "Урала".

Напомним, что по сумме двух встреч "Урал" вышел в финал Кубка России, где сыграет с "Локомотивом".

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