Мирзов определился с игроком номером, под которым будет играть в "Спартаке"

Теги спартак москварезиуан мирзов

Мирзов определился с игроком номером, под которым будет играть в "Спартаке"

Новичок "Спартака" полузащитник Резиуан Мирзов получил в московском клубе 9-й номер, сообщает официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Ранее в составе "красно-белых" он принадлежал таким известным игрокам, как Зе Луиш, Денис Давыдов, Роман Широков и Артем Дзюба.

26-летний Мирзов перешел в "Спартак" из "Ростов" несколько дней назад. Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Футболист подписал со спартаковцами контракт до лета 2022 года. Ранее он играл за "Спартак-Нальчик", "Спартак" (Кострома), "Звезду", "Торпедо", "Ахмат", "Тосно" и "Арсенал". Вызывался в сборную России, но не провел за нее ни одного матча.

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