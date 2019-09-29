Мирзов поругался с журналистом после вопроса об отставке Кононова
Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов не стал комментировать отставку Олега Кононова с поста главного тренера московского клуба.
- Кононов в отставке, что можете сказать по этому поводу?
– Что я тебе могу сказать?
– Почему ушел, он объявил игрокам об этом? Вы как к этому относитесь, согласны?
– Я не могу ответить.
– А кто ответит? Кононова не было на пресс-конференции, игроки ничего не сказали.
– Что ты хочешь от меня?
– Вы согласны с тем, что Кононова отправили в отставку?
– Раз его отправили, значит, наверное, так надо.
– Вы этим довольны?
– Что ты хочешь?
– Прокомментируйте, скажите...
– Не хочу я тебе ничего говорить", – приводят слова Мирзова российские СМИ.
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