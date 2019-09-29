Мирзов поругался с журналистом после вопроса об отставке Кононова

Теги спартак москваолег кононоврезиуан мирзов

Мирзов поругался с журналистом после вопроса об отставке Кононова
Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов не стал комментировать отставку Олега Кононова с поста главного тренера московского клуба.

- Кононов в отставке, что можете сказать по этому поводу?

– Что я тебе могу сказать?

– Почему ушел, он объявил игрокам об этом? Вы как к этому относитесь, согласны?

– Я не могу ответить.

– А кто ответит? Кононова не было на пресс-конференции, игроки ничего не сказали.

– Что ты хочешь от меня?

– Вы согласны с тем, что Кононова отправили в отставку?

– Раз его отправили, значит, наверное, так надо.

– Вы этим довольны?

– Что ты хочешь?

– Прокомментируйте, скажите...

– Не хочу я тебе ничего говорить", – приводят слова Мирзова российские СМИ.

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