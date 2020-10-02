Мирзов прокомментировал свой переход в "Химки"

Новичок "Химок" Резиуан Мирзов высказался о своём переходе на правах аренды из "Спартака" в подмосковный клуб.

"После подписания контракта только положительные эмоции, потому что перешёл в клуб, где меня хотели видеть и руководство, и, конечно же, главный тренер. Я уже знаком с Игорем Геннадьевичем Черевченко. Можно сказать, он повлиял на меня и поучаствовал в этом переходе. Мне было комфортно работать с ним в тульском "Арсенале" - отлично знаю его требования и понимаю, какой футбол он хочет видеть. Сейчас сконцентрируюсь на тренировках - нужно войти в игровой тонус и набрать форму. В "Химках" на меня рассчитывают, а я хочу помочь команде и показать себя", - сказал 27-летний футболист.

Напомним, что позапрошлым летом "Спартак" приобрёл Мирзова у "Ростова" за 4 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2022 года.

В составе "красно-белых" игрок провёл 27 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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