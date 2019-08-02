Мирзов: "Прошлый сезон у меня был хороший, но в "Спартаке" ответственность выше"

Полузащитник Резиуан Мирзов рассказал, что думает о предстоящем сезоне в составе "Спартака".

"Прошлый сезон у меня был хороший. Понятно, что ответственность тут выше. Я буду стараться делать все по максимуму и постараюсь принести как можно больше пользы клубу.

Недавно приболел немного, лечился дома. Сейчас тяжело. Тренируюсь по два раза в день, а иногда по три. Набираю форму, чтобы скорее помочь команде. Чемпионат идет, надо входить в ритм и решать задачи", - сказал Мирзов.

Первый матч футболиста в составе красно-белых прошел 27 июля 2019 года против "Тамбова". В "Спартак" Мирзов перешел из "Ростова".

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