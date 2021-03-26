Мирзов рассказал о происхождении прозвища "Клинсманн"
Фото ТАСС / Сергей Савостьянов
Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за "Химки", признался, что прозвище "Клинсманн" ему дал друг отца.
"Это друг папы - ему как-то очень нравился Клинсманн. Когда я пошёл на футбол, он мне: "Клинсманн, Клинсманн". И пошло на родине: я был Клинсманн, потом Клинс, потом Кидс. Каждый год менялось", - сказал Мирзов.
Юрген Клинсманн - бывший немецкий футболист, наиболее известен по выступлениям за "Штутгарт", "Баварию", "Интер", "Монако" и "Тоттенхэм".
В составе "Химок" Мирзов забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 13 матчах. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до июня 2022 года.
Не пропустите: Мирзов высказался о возможном возвращении в "Спартак". | http://soccernews.ru
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