Мирзов сделал заявление о переходе в "Спартак"

Теги спартак москварезиуан мирзов

Мирзов сделал заявление о переходе в "Спартак"
Полузащитник Резиуан Мирзов прокомментировал свой переход в московский "Спартак".

"Приятно попасть в такую команду. Горд. Я, честно говоря, стремился и делал все для этого. Судьба распорядилась так, что я попал в самый большой клуб России. Буду стараться делать все от меня зависящее, чтобы помочь команде решать поставленные задачи. Понимаю, где буду играть, поэтому ответственность будет выше.

Сыграл ли важную роль в моем переходе в «Спартак» главный тренер Олег Кононов, под руководством которого я играл в "Арсенале"? Думаю, да. Он хотел видеть меня здесь, а я хотел играть под его руководством", - приводит слова Мирзова официальный сайт "красно-белых".

Трансфер 26-летнего Мирзова обошелся "Спартаку", по некоторым данным, в четыре миллиона евро. Футболист подписал с московским клубом трехлетний контракт с зарплатой в 1,2 миллиона евро в год. Ранее хавбек играл за "Спартак-Нальчик", "Спартак" (Кострома), "Звезду", "Торпедо", "Ахмат", "Ростов", "Тосно" и "Арсенал". Вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0), но на поле не выходил.

Не пропустите: Гендиректор "Спартака" прокомментировал покупку Мирзова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" предложила ПСЖ за Неймара двух игроков на выбор с доплатой

"Барселона" предложила ПСЖ за Неймара двух игроков на выбор с доплатой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Крылья Советов Крылья Советов 1 3
2 Урал Урал 1 3
3 Ростов Ростов 1 3
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 1 3
5 Ахмат Ахмат 1 3
6 Спартак Москва Спартак Москва 1 3
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 1 1
8 Динамо Москва Динамо Москва 1 1
9 Локомотив Москва Локомотив Москва 1 1
10 Рубин Рубин 1 1
11 Уфа Уфа 1 0
12 Оренбург Оренбург 1 0
13 Тамбов Тамбов 1 0
14 Краснодар Краснодар 1 0
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 1 0
16 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов