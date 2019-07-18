Мирзов сделал заявление о переходе в "Спартак"
Полузащитник Резиуан Мирзов прокомментировал свой переход в московский "Спартак".
"Приятно попасть в такую команду. Горд. Я, честно говоря, стремился и делал все для этого. Судьба распорядилась так, что я попал в самый большой клуб России. Буду стараться делать все от меня зависящее, чтобы помочь команде решать поставленные задачи. Понимаю, где буду играть, поэтому ответственность будет выше.
Сыграл ли важную роль в моем переходе в «Спартак» главный тренер Олег Кононов, под руководством которого я играл в "Арсенале"? Думаю, да. Он хотел видеть меня здесь, а я хотел играть под его руководством", - приводит слова Мирзова официальный сайт "красно-белых".
Трансфер 26-летнего Мирзова обошелся "Спартаку", по некоторым данным, в четыре миллиона евро. Футболист подписал с московским клубом трехлетний контракт с зарплатой в 1,2 миллиона евро в год. Ранее хавбек играл за "Спартак-Нальчик", "Спартак" (Кострома), "Звезду", "Торпедо", "Ахмат", "Ростов", "Тосно" и "Арсенал". Вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0), но на поле не выходил.
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