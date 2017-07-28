Мирзов стал игроком "Ростова"

Бывший полузащитник "Ахмата" Резиуан Мирзов перешёл в "Ростов", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили контракт по схеме "3+1". 24-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому достался донскому клубу бесплатно.

Стоит отметить, что "Ростов" сразу же отдал Мирзова в аренду. Сезон 2017/18 он проведёт в "Тосно".

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