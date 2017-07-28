Мирзов стал игроком "Ростова"

Теги ростовахматтосно

Мирзов стал игроком "Ростова"

Бывший полузащитник "Ахмата" Резиуан Мирзов перешёл в "Ростов", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили контракт по схеме "3+1". 24-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому достался донскому клубу бесплатно.

Стоит отметить, что "Ростов" сразу же отдал Мирзова в аренду. Сезон 2017/18 он проведёт в "Тосно".

Не пропустите: Гацкан: "Верю, что у "Ростова" всё получится". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 2 6
2 Краснодар 2 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Ахмат 2 6
5 Урал 2 4
6 Уфа 2 4
7 ЦСКА Москва 2 3
8 Анжи 2 3
9 Арсенал Тула 2 3
10 Спартак Москва 2 2
11 Динамо Москва 2 1
12 Ростов 2 1
13 Рубин 2 0
14 Амкар 2 0
15 СКА Хабаровск 2 0
16 Тосно 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов