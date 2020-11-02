Мирзов вслед за Хабибом оскорбил президента Франции

Полузащитник подмосковных "Химок" Резиуан Мирзов оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона.

"Воистину, Аллах скор в расчете", - написал Мирзов в своем Instagram, опубликовав картинку с отпечатком ботинка на лице Макрона.

Ранее такой же коллаж опубликовал российский боец Хабиб Нурмагомедов, обвинив главу Франции в оскорблении чувств мусульман. Напомним, что Макрон назвал терактом убийство чеченцем школьного учителя в Париже.

27-летний Мирзов принадлежит "Спартаку", а за "Химки" выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне хавбек провел шесть матчей и забил два гола. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2022 года.

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