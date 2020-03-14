Мирзов забил первый гол за "Спартак"



Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов отметился голом в матче 21-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (3:1). Хавбек забил гол в компенсированное время, закрепив победу "красно-белых".

Этот гол стал первым для Мирзова в составе московского клуба.

26-летний Мирзов перешел в "Спартак" летом 2019 года из "Ростова" за четыре миллиона евро. Всего в составе "красно-белых" он провел 18 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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