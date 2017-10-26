Мирзоян: "Не могу сказать, что "Спартак" - главный фаворит Кубка России"

Бывший защитник "Спартака" Александр Мирзоян заявил, что "красно-белые" не являются главными фаворитами Кубка России.

"Конкуренция есть всегда, нельзя списывать со счетов оставшиеся команды. Все команды будут настроены вдвойне на матчи со "Спартаком", поэтому "Спартаку" нужно быть предельно мобилизованным. В начале матча с Нальчиком они были на грани того, что, если бы исполнительское мастерство соперника было повыше, могли проигрывать и два, и три мяча. Оборона у "Спартака" оставляет желать лучшего и в организации, и особенно в оборонительных действиях.

Я не могу сказать, что "Спартак" - главный фаворит. Да, у "Спартака" много регалий, но кубковые матчи настолько непредсказуемы, что если заведомо говорить, что ты фаворит, то ничего не получится. "Спартак" должен выходить на каждый матч с любым соперником полностью отмобилизованным", - приводят слова Мирзояна российские СМИ.

Напомним, что в четвертьфинале "Спартак" сыграет с представителем ФНЛ "Крыльями Советов".

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