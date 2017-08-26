Мисс Бекири - подруга Андерса Линдегаарда

Датский голкипер Андерс Линдегаард, вершиной карьеры которого стали выступления за "Манчестер Юнайтед", все еще не определился со своим следующим клубом. Уйдя из "Престона" в качестве свободного агента, он до сих пор не подыскал себе новую команду. Однако дела у 33-летнего вратаря идут не так уж плохо, по крайней мере, на личном фронте, ведь пережить трудности футбольной карьеры ему помогает модель и его подруга Мисс Бекири.

Не пропустите:

Алисия Веррандо - подруга Бернарду Силвы

Энни Килнер - модель и подруга Кайла Уокера

Ларисса Перейра - жена Роберто Фирмино

Ольга Коробицына - новая пассия Хамеса Родригеса

Джоана Санс - самая горячая девушка июля | soccernews.ru