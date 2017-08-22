Митрески назвал лучшего футболиста России за последние 20 лет

Теги спартак москва

Митрески назвал лучшего футболиста России за последние 20 летБывший футболист Игор Митрески, известный в России по выступлениям за московский "Спартак", назвал лучшего игрока России за последние 20 лет.

"Лучший игрок из тех, с кем пересекался в "Спартаке"? Много таких. Титов, Павлюченко, Бесчастных, Ковтун, Парфенов, Булатов. Извиняюсь, если кого забыл - все были мастера. Поэтому и игралось легко. Но, думаю, лучше, чем Титов, в России до сих пор нет футболиста", - цитирует македонца Советский спорт.

Напомним, агент Луана исключил переход своего клиента в "Спартак". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Ригони перешел в "Зенит"

Ригони перешел в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 7 19
2 Локомотив Москва 7 16
3 Ростов 7 14
4 ЦСКА Москва 7 13
5 Краснодар 7 12
6 Рубин 7 11
7 Уфа 7 10
8 Ахмат 7 9
9 Урал 7 9
10 Динамо Москва 7 8
11 Спартак Москва 7 8
12 Тосно 7 7
13 Арсенал Тула 7 7
14 СКА Хабаровск 7 5
15 Анжи 7 3
16 Амкар 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов