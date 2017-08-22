Митрески назвал лучшего футболиста России за последние 20 лет

Бывший футболист Игор Митрески, известный в России по выступлениям за московский "Спартак", назвал лучшего игрока России за последние 20 лет.

"Лучший игрок из тех, с кем пересекался в "Спартаке"? Много таких. Титов, Павлюченко, Бесчастных, Ковтун, Парфенов, Булатов. Извиняюсь, если кого забыл - все были мастера. Поэтому и игралось легко. Но, думаю, лучше, чем Титов, в России до сих пор нет футболиста", - цитирует македонца Советский спорт.

Напомним, агент Луана исключил переход своего клиента в "Спартак". | soccernews.ru