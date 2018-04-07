Митришев забил самый быстрый гол текущего розыгрыша РФПЛ

Теги рубинахматмагомед митришев

Митришев забил самый быстрый гол текущего розыгрыша РФПЛ

Форвард "Ахмата" Магомед Митришев поразил ворота "Рубина" на 18-й секунде матча 25-го тура чемпионата России.

Этот гол стал самым быстрым в текущем розыгрыше РФПЛ. Митришев превзошёл достижение хавбека "Амкара" Михаила Гащенкова, который отличился в игре с "Локомотивом" на 47-й секунде.

Не пропустите: Дубль Азмуна принёс "Рубину" победу над "Ахматом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 23 49
2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Краснодар 25 44
5 Зенит Санкт-Петербург 24 42
6 Арсенал Тула 25 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 25 31
9 Урал 24 29
10 Амкар 24 28
11 Ахмат 24 27
12 Динамо Москва 23 27
13 Ростов 24 27
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов