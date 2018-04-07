Митришев забил самый быстрый гол текущего розыгрыша РФПЛ

Форвард "Ахмата" Магомед Митришев поразил ворота "Рубина" на 18-й секунде матча 25-го тура чемпионата России.

Этот гол стал самым быстрым в текущем розыгрыше РФПЛ. Митришев превзошёл достижение хавбека "Амкара" Михаила Гащенкова, который отличился в игре с "Локомотивом" на 47-й секунде.

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