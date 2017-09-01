Митроглу стал игроком "Марселя"

Греческий нападающий "Бенфики" Костас Митроглу перешел в "Марсель", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера не разглашается, но, по некоторым данным, она составила 20 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с французским клубом четырехлетний контракт.конференция по поводу подписания новичка.

29-летний Митроглу выступал за "Бенфику" с 2015 года, провел за клуб 88 матчей и забил 52 гола. Ранее играл за менхенгладбахскую "Боруссию", "Олимпиакос", "Паниониос", "Атромитос" и "Фулхэм". За сборную Греции сыграл 54 матча и забил 13 мячей. Шестикратный чемпион Греции, двукратный чемпион Португалии, четырехкратный обладатель Кубка Греции, обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка португальской Лиги, обладатель Суперкубка Греции, обладатель Суперкубка Португалии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

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