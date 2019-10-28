Митроглу выбил два передних зуба сопернику в матче чемпионата Нидерландов

Во время матча 11-го тура чемпионата Нидерландов между ПСВ и "АЗ Алкмааром" произошёл жёсткий эпизод.

Греческий нападающий команды из Эйндховена Костас Митроглу в верховом единоборстве ударим локтем своего соотечественника Пантелиса Хацидиакоса.

В результате пострадавший лишился двух передних зубов.

En Ligue 1, Kostas Mitroglou ne faisait pas dans le chirurgical. Aux Pays-Bas, il est même devenu dentiste...



Défaite 4-0 pour le PSV, et quelques dents en moins pour le défenseur de l'AZ Alkmaar ! pic.twitter.com/8EEd0qdGpl — After Foot RMC (@AfterRMC) October 27, 2019

Напомним, что "АЗ Алкмаар" разгромил ПСВ со счётом 4:0.

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