Митроглу выбил два передних зуба сопернику в матче чемпионата Нидерландов
Во время матча 11-го тура чемпионата Нидерландов между ПСВ и "АЗ Алкмааром" произошёл жёсткий эпизод.
Греческий нападающий команды из Эйндховена Костас Митроглу в верховом единоборстве ударим локтем своего соотечественника Пантелиса Хацидиакоса.
В результате пострадавший лишился двух передних зубов.
En Ligue 1, Kostas Mitroglou ne faisait pas dans le chirurgical. Aux Pays-Bas, il est même devenu dentiste...— After Foot RMC (@AfterRMC) October 27, 2019
Défaite 4-0 pour le PSV, et quelques dents en moins pour le défenseur de l'AZ Alkmaar ! pic.twitter.com/8EEd0qdGpl
Напомним, что "АЗ Алкмаар" разгромил ПСВ со счётом 4:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23