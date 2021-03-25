Митрович смог повторить рекорд по количеству голов за сборную Сербии

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Митрович смог повторить рекорд по количеству голов за сборную СербииФото: Твиттер @FulhamFC 
Форвард сборной Сербии Александр Митрович смог повторить рекорд нападающего Степана Бобека в матче 1-го тура отборочного этапа на ЧМ-2022 с Ирландией (3:2).

Выйдя на поле на 63-й минуте, футболист "Фулхэма" забил два гола и принес команде победу. Для Митровича это были 37-й и 38-й голы в составе сборной Сербии.

Напомним, рекорд Степана Бобека держался с середины 50-х годов прошлого века. Теперь оба игрока делят первую строчку.

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