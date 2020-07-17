Митрюшкин может сегодня дебютировать за "Монако"
Российский вратарь Антон Митрюшкин может принять участие в сегодняшнем товарищеском матче между "Монако" и "Серкль Брюгге".
Монегаски включили в заявку на игру 24-летнего футболиста, который сейчас проходит просмотр в команде.
Напомним, что Митрюшкин является воспитанником "Спартака". Последним его клубом был швейцарский "Сьон". Сейчас голкипер находится в статусе свободного агента.
Также стоит отметить, что за "Монако" уже играет один россиянин - полузащитник Александр Головин.
Не пропустите: Головин поучаствовал в презентации новой формы "Монако". | http://soccernews.ru
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