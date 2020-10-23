Митрюшкин подпишет контракт с немецким клубом

Теги фортуна дюссельдорфантон митрюшкин

Митрюшкин подпишет контракт с немецким клубом

Российский голкипер Антон Митрюшкин успешно прошёл просмотр в "Фортуне" из Дюссельдорфа.

По информации Sport24, стороны договорились о заключении контракта до конца сезона 2020/21.

24-летний страж ворот в конце июня покинул швейцарский "Сьон" и с тех пор является свободным агентом, то есть платить за его трансфер "Фортуне" не нужно.

Митрюшкин - воспитанник московского "Спартака". Летом он мог оказаться в "Монако", но в итоге соглашение ему так и не предложили.

Не пропустите: Митрюшкин рассказал, почему он покинул "Монако". | http://soccernews.ru
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