Митрюшкин подпишет контракт с немецким клубом

Российский голкипер Антон Митрюшкин успешно прошёл просмотр в "Фортуне" из Дюссельдорфа.

По информации Sport24, стороны договорились о заключении контракта до конца сезона 2020/21.

24-летний страж ворот в конце июня покинул швейцарский "Сьон" и с тех пор является свободным агентом, то есть платить за его трансфер "Фортуне" не нужно.

Митрюшкин - воспитанник московского "Спартака". Летом он мог оказаться в "Монако", но в итоге соглашение ему так и не предложили.

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