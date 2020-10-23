Митрюшкин подпишет контракт с немецким клубом
Российский голкипер Антон Митрюшкин успешно прошёл просмотр в "Фортуне" из Дюссельдорфа.
По информации Sport24, стороны договорились о заключении контракта до конца сезона 2020/21.
24-летний страж ворот в конце июня покинул швейцарский "Сьон" и с тех пор является свободным агентом, то есть платить за его трансфер "Фортуне" не нужно.
Митрюшкин - воспитанник московского "Спартака". Летом он мог оказаться в "Монако", но в итоге соглашение ему так и не предложили.
Не пропустите: Митрюшкин рассказал, почему он покинул "Монако". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Жоаозиньо объяснил, почему летом отказал "Краснодару"
-
Клопп рассказал о состоянии ван Дейка
-
Черчесов отказался комментировать слова Кокорина о желании вернуться в сборную России
-
Серхио Рамос готов сыграть с "Барселоной"
-
Митрюшкин подпишет контракт с немецким клубом
-
Ибрагимович поддержал Хабиба перед боем с Гэтжи
-
Пике: "Новый стадион "Барселоны" нужно назвать в честь Месси"
-
Черчесов ответил на претензии Василия Уткина
-
УЕФА опубликовал символическую сборную недели в Лиге Европы
-
"Сочи" надолго теряет Нобоа
-
БК 1xBet претендует на победу в 6 номинациях SBC Awards 2020
-
Три европейских топ-клуба поспорят за хавбека менхенгладбахской "Боруссии"
-
Черчесов дал оценку игре Дзюбы в октябрьских матчах сборной России
-
"Динамо" представило третий комплект формы с автографом Яшина
-
Коман признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Официально: "Спартак" хочет поменяться кругами с "Ростовом"
-
Черчесов мог возглавить "Локомотив"
-
Регилон объяснил, почему выбрал "Тоттенхэм"
-
Малком пропустит третий матч "Зенита" подряд
-
Геркус оценил выступление российских клубов в еврокубках
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20