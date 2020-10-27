Митрюшкин прокомментировал подписание контракта с "Фортуной"
Новичок "Фортуны" из Дюссельдорфа Антон Митрюшкин высказался после заключения соглашения с немецким клубом.
"Счастлив стать частью этого большого клуба. Надеюсь, что смогу сделать здесь следующий шаг в моём развитии. Германия - страна вратарей, так что я уверен, что смогу многому научиться. Когда я участвовал в тренировках на прошлой неделе, то обратил внимание на приятную атмосферу в команде. Так что я не задумывался, когда мне предложили этот шанс", - сказал 24-летний россиянин.
Стороны подписали контракт до конца сезона 2020/21. Голкипер достался "Фортуне" бесплатно.
Митрюшкин - воспитанник московского "Спартака". Летом он мог оказаться в "Монако", но в итоге договор ему так и не предложили.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20