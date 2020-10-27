Митрюшкин прокомментировал подписание контракта с "Фортуной"

Новичок "Фортуны" из Дюссельдорфа Антон Митрюшкин высказался после заключения соглашения с немецким клубом.

"Счастлив стать частью этого большого клуба. Надеюсь, что смогу сделать здесь следующий шаг в моём развитии. Германия - страна вратарей, так что я уверен, что смогу многому научиться. Когда я участвовал в тренировках на прошлой неделе, то обратил внимание на приятную атмосферу в команде. Так что я не задумывался, когда мне предложили этот шанс", - сказал 24-летний россиянин.

Стороны подписали контракт до конца сезона 2020/21. Голкипер достался "Фортуне" бесплатно.

Митрюшкин - воспитанник московского "Спартака". Летом он мог оказаться в "Монако", но в итоге договор ему так и не предложили.

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