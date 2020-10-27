Митрюшкин прокомментировал подписание контракта с "Фортуной"

Теги фортуна дюссельдорфантон митрюшкин

Митрюшкин прокомментировал подписание контракта с "Фортуной"

Новичок "Фортуны" из Дюссельдорфа Антон Митрюшкин высказался после заключения соглашения с немецким клубом.

"Счастлив стать частью этого большого клуба. Надеюсь, что смогу сделать здесь следующий шаг в моём развитии. Германия - страна вратарей, так что я уверен, что смогу многому научиться. Когда я участвовал в тренировках на прошлой неделе, то обратил внимание на приятную атмосферу в команде. Так что я не задумывался, когда мне предложили этот шанс", - сказал 24-летний россиянин.

Стороны подписали контракт до конца сезона 2020/21. Голкипер достался "Фортуне" бесплатно.

Митрюшкин - воспитанник московского "Спартака". Летом он мог оказаться в "Монако", но в итоге договор ему так и не предложили.

Не пропустите: Митрюшкин рассказал, почему он покинул "Монако". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии WhoScored

Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии WhoScored

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов