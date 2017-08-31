Митрюшкин: "В ближайшее время в Россию сто процентов не вернусь"

Теги фк сьонантон митрюшкин

Митрюшкин: "В ближайшее время в Россию сто процентов не вернусь"

Вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин исключил вероятность возвращения в чемпионат России.

"За "Спартаком" слежу и переживаю, но мыслей о возвращении в Россию нет. В ближайшее время в Россию сто процентов не вернусь. Хотелось бы продолжать карьеру в Европе. Ближайший сезон точно проведу в "Сьоне", - приводят слова Митрюшкина российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Сьон" отказался продавать 21-летнего Митрюшкина в "Бенфику".

Не пропустите: Словенский защитник Самарджич перешел в "Анжи" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Остатки мотивации: Дания принимает Польшу

Остатки мотивации: Дания принимает Польшу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов