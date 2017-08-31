Митрюшкин: "В ближайшее время в Россию сто процентов не вернусь"

Вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин исключил вероятность возвращения в чемпионат России.

"За "Спартаком" слежу и переживаю, но мыслей о возвращении в Россию нет. В ближайшее время в Россию сто процентов не вернусь. Хотелось бы продолжать карьеру в Европе. Ближайший сезон точно проведу в "Сьоне", - приводят слова Митрюшкина российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Сьон" отказался продавать 21-летнего Митрюшкина в "Бенфику".

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