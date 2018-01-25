Миятович: "Единственный шанс спасти сезон для "Реала" - пройти ПСЖ"

Известный в прошлом югославский футболист Предраг Миятович прокомментировал неудачное выступление в текущем сезоне мадридского "Реала".

"Вылет "Реала" из кубка - это большой сюрприз. "Реал" выглядел слишком спокойным. "Леганес" превзошел мадридцев во всех компонентах игры. Это серьезный удар. Теперь единственный способ спасти сезон - это пройти ПСЖ в Лиге Чемпионов ", - цитирует бывшего футболиста AS.

Напомним, "Реал" вышел на контакт с агентом Де Хеа. | soccernews.ru