Миятович: "Единственный шанс спасти сезон для "Реала" - пройти ПСЖ"
Известный в прошлом югославский футболист Предраг Миятович прокомментировал неудачное выступление в текущем сезоне мадридского "Реала".
"Вылет "Реала" из кубка - это большой сюрприз. "Реал" выглядел слишком спокойным. "Леганес" превзошел мадридцев во всех компонентах игры. Это серьезный удар. Теперь единственный способ спасти сезон - это пройти ПСЖ в Лиге Чемпионов", - цитирует бывшего футболиста AS.
Напомним, "Реал" вышел на контакт с агентом Де Хеа. | soccernews.ru
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