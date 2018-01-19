Миятович хочет видеть Неймара в "Реале"

Экс-игрок "Реала" Предраг Миятович хочет, чтобы форвард ПСЖ Неймар присоединился к мадридскому клубу.

"Лично мне очень нравится Неймар как футболист. В его игре есть элемент волшебства, он сможет завоевать любовь многих фанатов "Реала" или даже почти всех.

Если есть шанс подписать его, то я первым скажу "да", но я не знаю, возможен ли данный трансфер. Если у Неймара получалось хорошо уживаться с Месси, то нет причин бояться, что он не сможет ужиться с Роналду" - приводит слова Миятовича Marca.

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