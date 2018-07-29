Миятович назвал причину ухода Роналду из "Реала"

Экс-игрок "Реала" Предраг Миятович высказался о переходе Криштиану Роналду в "Ювентус".

"Все шло к этому трансферу. Причина кроется во взаимоотношениях между португальцем и президентом Флорентино Пересом. Они были сложными, и я не сомневаюсь, что именно это привело к уходу Роналду" - приводит слова Миятовича Marca.

Напомним, что трансфер Роналду обошелся "Ювентусу" в 112 миллионов евро.

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