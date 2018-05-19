Миятович: "Не думаю, что "Реал" нуждается в Салахе"

Теги реал мадридмохамед салах

Миятович: "Не думаю, что "Реал" нуждается в Салахе"

Экс-игрок "Реала" Предраг Миятович выступает против трансфера Мохамеда Салаха в мадридский клуб.

"Салах обладает всеми теми качествами, которые необходимы игроку сегодня. Но не стоит сходить по нему с ума. У "Реала" есть молодые игроки, такие как Асенсио и Иско. Также ничего не понятно по Бэйлу. Не думаю, что на данный момент "Реал" нуждается в Салахе" - приводит слова Миятовича Goal.com.

Ранее сообщалось, что наставник "Реала" Зинедин Зидан дал согласие на покупку египтянина.

Читайте также: "Ливерпуль" рассматривает четырех игроков "Реала" для включения в сделку по Салаху. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Один шаг до элиты: "Енисей" едет в гости к "Анжи"

Один шаг до элиты: "Енисей" едет в гости к "Анжи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 38 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Сельта Виго 38 49
12 Жирона 37 48
13 Алавес 37 47
14 Эспаньол 37 46
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов