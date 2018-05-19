Миятович: "Не думаю, что "Реал" нуждается в Салахе"

Экс-игрок "Реала" Предраг Миятович выступает против трансфера Мохамеда Салаха в мадридский клуб.

"Салах обладает всеми теми качествами, которые необходимы игроку сегодня. Но не стоит сходить по нему с ума. У "Реала" есть молодые игроки, такие как Асенсио и Иско. Также ничего не понятно по Бэйлу. Не думаю, что на данный момент "Реал" нуждается в Салахе" - приводит слова Миятовича Goal.com.

Ранее сообщалось, что наставник "Реала" Зинедин Зидан дал согласие на покупку египтянина.

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