Миятович: "Не хотел бы, чтобы в Лиге Чемпионов "Реалу" попалась "Барселона" - ни в 1/2 финала, ни в финале"

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Миятович: "Не хотел бы, чтобы в Лиге Чемпионов "Реалу" попалась "Барселона" - ни в 1/2 финала, ни в финале"Бывший спортивный директор мадридского "Реала" Предраг Миятович рассказал, каким он видит финал текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

"Каким я вижу финал в Киеве? Очевидно, "Реал" должен сыграть в финале. Из всех остальных соперников я хотел бы избежать встречи с "Барселоной" - и в полуфинале, и в финале. Было бы лучше, чтобы кто-то их обыграл. Конечно же, они думают так же о возможной встрече с "Мадридом"... Я думаю, что обе команды предпочитают избежать очных матчей. Так что в финале вижу "Реал Мадрид"... и любую другую команду, кроме "Барселоны", - цитирует Миятовича Marca.

Напомним, "Реал" определился со своим первым подписанием на лето. | soccernews.ru

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