Миятович: "Не хотел, чтобы "Реалу" в четвертьфинале достался "Ювентус"

Бывший спортивный директор мадридского "Реала" Предраг Миятович высказался о предстоящих матчах 1/4 финала Лиги Чемпионов, в котором королевский клуб сыграет против туринского "Ювентуса".

" До жеребьевки я не хотел, чтобы "Юве" достался "Реалу" по двум причинам. Во-первых, потому что это сложная, эффективная и конкурентоспособная команда, с которой придется сыграть два матча. Во-вторых, потому что я знал, что мне придется давать много таких интервью. Одно дело - обыграть эту команду в одном матче, и совсем другое - встретиться с ней два раза ", - цитирует Миятовича Marca.

Напомним, Миятович рассказал, каким он видит финал Лиги Чемпионов в Киеве. | soccernews.ru