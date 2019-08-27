Миятович - об Азаре: "Нет футболиста, который мог бы играть так же, как Роналду"
Бывший нападающий мадридского "Реала" Предраг Миятович поделился мнением о новичке королевского клуба Эдене Азаре.
"Безусловно, Азар является очень хорошим игроком, одним из лучших в Европе. Но я считаю, что нельзя ожидать от него того, что делал Криштиану. На мой взгляд, это невозможно - нет футболиста, который мог бы играть так же, как Роналду. Уровень давления в "Реале" и "Челси" совершенно разный, поэтому Азару нужно время, чтобы справиться с этим", - приводит слова Миятовича Goal.com.
Напомним, что Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
"Бланкос" купили Азара этим летом за 100 миллионов евро плюс бонусы, которые могут достигнуть 45 миллионов. Из-за травмы бельгиец пока не дебютировал за мадридцев.
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|Команда
|М
|О
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|2
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|2
|Реал Мадрид
|2
|4
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|Реал Вальядолид
|2
|4
|4
|Атлетик Бильбао
|2
|4
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|Реал Сосьедад
|2
|4
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|Алавес
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|7
|Осасуна
|2
|4
|8
|Атлетико Мадрид
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|Леванте
|2
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|10
|Мальорка
|2
|3
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|2
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|Вильярреал
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|2
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|Эйбар
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