Миятович оценил потенциал состава "Реала"

Бывший нападающий мадридского "Реала" Предраг Миятович поделился мнением о нынешнем составе "бланкос".

"Мне кажется, что в "Реале" не очень довольны имеющейся командой. Она не вселяет уверенности в завоевании трофеев. Также клуб испытывает проблемы с травмами, и для Зидана это дополнительная головная боль. Над этим аспектом необходимо работать", - цитирует Миятовича AS.

Напомним, что летом "Реал" потратил на входящие трансферы 307,5 миллионов евро.

В Примере "сливочные" лидируют по итогам восьми туров, а вот в Лиге Чемпионов пока проваливаются, набрав 1 очко в 2 матчах.

Не пропустите: Месси сожалеет об уходе Роналду из "Реала". | http://soccernews.ru