Миятович: "Похоже, Йович не настроен преуспеть в "Реале"

Экс-игрок "Реала" Предраг Миятович поделился мнением о форварде Луке Йовиче.

"Мне хотелось бы говорить о Йовиче в контексте голов, однако это невозможно. Это футболист, которого купили за большие деньги, однако, похоже, он упустил шанс.

Мы не часто видели его на поле, что оставляет некоторые вопросы. Йович так и не понял, что представляет из себя "Реал". Похоже, он не настроен здесь преуспеть", - приводит слова Миятовича Cadena SER.

Напомним, что "Реал" приобрел Йовича у "Айнтрахта" за 60 миллионов евро. В составе мадридцев он провел 24 игры, забил два гола и отдал два ассиста.

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