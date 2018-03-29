Миятович порекомендовал "Реалу" подписать Дибалу

Бывший спортивный директор мадридского "Реала" Предраг Миятович порекомендовал королевскому клубу подписать форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу.

"Найти футболиста с такими сильными игровыми характеристиками очень сложно. Дибала делает разницу на поле и в то же время принимает активное участие в процессе самой игры. У него есть качества, чтобы играть в "Мадриде", - приводит слова Миятовича Corrierre dello Sport.

Напомним, летом "Реал" может продать пятерых игроков основного состава. | soccernews.ru