Миятович порекомендовал "Реалу" подписать Дибалу

Теги реал мадридпауло дибалаювентус

Миятович порекомендовал "Реалу" подписать ДибалуБывший спортивный директор мадридского "Реала" Предраг Миятович порекомендовал королевскому клубу подписать форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу.

"Найти футболиста с такими сильными игровыми характеристиками очень сложно. Дибала делает разницу на поле и в то же время принимает активное участие в процессе самой игры. У него есть качества, чтобы играть в "Мадриде", - приводит слова Миятовича Corrierre dello Sport.

Напомним, летом "Реал" может продать пятерых игроков основного состава. | soccernews.ru

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