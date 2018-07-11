Миятович: "Роналду стоит поблагодарить за все, что он сделал"

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Миятович: "Роналду стоит поблагодарить за все, что он сделал"Бывший спортивный директор "Реала"  Предраг Миятович уверен в том, что "Реал" должен поблагодарить Криштиану Роналду.

Напомним, что португалец перешел в "Ювентус".

"Роналду стоит поблагодарить за все, что он сделал. Он принес много денег своим трансфером, многое дал "Реалу", много выиграл для него, многое выиграл на личном уровне. Учитывая его возраст, "Реал" не мог бы получить больше денег от "Ювентуса". Это очень хорошо. Его трансфер – образцовый. Желанием игрока нельзя пренебрегать. Если футболист хочет уйти, он в итоге уйдет", - сказал он.

Читайте: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" вступили в переговоры по общей трансферной цели | soccernews.ru

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