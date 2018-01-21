Миятович сделал выбор между Азаром и Неймаром

Известный в прошлом сербский футболист Предраг Миятович, также работавший спортивным директором мадридского "Реала", сделал выбор между вингером лондонского "Челси" Эденом Азаром и форвардом французского ПСЖ Неймаром.

" Неймар - футболист, который мне очень нравится. Это игрок, который может многое дать "Реалу", потому что он имеет магию и способен влюбить в себя болельщиков. Если его трансфер состоится, я первым поздравлю его с переходом. Между ним и Азаром я выбираю бразильца ", - приводит слова бывшего футболиста defensacentral.com.

Напомним, "Реал" контактирует с агентом Салаха. | soccernews.ru