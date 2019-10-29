Миятович: "У Бэйла мысли о "Реале" на последнем месте, сначала он думает об Уэльсе и гольфе"
Бывший игрок мадридского "Реала" Предраг Миятович выразил возмущение приоритетами вингера "бланкос" Гарета Бэйла.
"Бэйл очень скрытный парень. Я не знаком с ним лично, но мне много рассказывали о нём. У Гарета мысли о "Реале" на последнем месте, сначала он думает об Уэльсе и гольфе. Непонятно, можешь ли ты на него рассчитывать, достаточно ли он мотивирован, получил ли он травму. Но когда дело доходит до игры за сборную, он всегда в отличной форме", - приводит слова Миятовича AS.
Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. Его зарплата в королевском клубе составляет 15 миллионов евро за сезон чистыми.
Накануне стало известно, что валлиец вместо подготовки к ближайшему матчу улетел в Лондон по личным причинам.
Не пропустите: Бэйл: "Не знаю, кто сейчас премьер-министр Великобритании, но могу назвать лучшего игрока мира в гольфе". | http://soccernews.ru
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