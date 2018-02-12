Миятович: "У Зидана "Реал" - в крови"

Известный в прошлом югославский футболист Предраг Миятович высказался о возможном расставании мадридского "Реала" со своим главным тренером Зинедином Зиданом.

" Он - часть клуба, п отому что он выиграл все как игрок и как тренер. Он занимал практически все должности в клубе - был игроком, советником президента, помощником тренера, тренером второй команды, главным тренером. Он - не посторонний человек в "Реале". Клуб у него - в крови. И это самое важное для "мадридиста ", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Зидан высказался о будущем противостоянии игроков ПСЖ с Роналду. | soccernews.ru