Миятович: "В Эль Класико нет явного фаворита"

Известный в прошлом югославский футболист Предраг Миятович высказался о предстоящем Эль Класико.

" Независимо от формы, я думаю, что в этих играх нет явных фаворитов. " Реал " подходит к игре в положительном расположении духа после победы на клубном Чемпионате Мира. Но с другой стороны "Барселона" имеет существенное преимущество и знает, что если они сыграют хорошо и выиграют или сыграют вничью, то могут сохранить лидерство и приблизиться к титулу в этом году ", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Пепе назвал команду, встречи с которой в ЛЧ необходимо избегать "Реалу". | soccernews.ru