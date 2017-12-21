Миятович: "В Эль Класико нет явного фаворита"

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Миятович: "В Эль Класико нет явного фаворита"Известный в прошлом югославский футболист Предраг Миятович высказался о предстоящем Эль Класико.

"Независимо от формы, я думаю, что в этих играх нет явных фаворитов. "Реал" подходит к игре в положительном расположении духа после победы на клубном Чемпионате Мира. Но с другой стороны "Барселона" имеет существенное преимущество и знает, что если они сыграют хорошо и выиграют или сыграют вничью, то могут сохранить лидерство и приблизиться к титулу в этом году", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Пепе назвал команду, встречи с которой в ЛЧ необходимо избегать "Реалу". | soccernews.ru

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