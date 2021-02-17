Миятович высказался о будущем Мбаппе

Бывший нападающий мадридского "Реала" Предраг Миятович заявил, что форварда ПСЖ Килиана Мбаппе ждет невероятное будущее. Экс-игрок сборной Югославии (28 голов в 73 матчах) остался в восторге от игры француза в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны" (4:1).



Напомним, Мбаппе сделал в этом матче хет-трик.

"Он стал настоящей звездой. Так было и до матча, так все и осталось после игры.