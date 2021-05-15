Миятович высказался об Эдене Азаре

Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Экс-нападающий мадридского "Реала" Предраг Миятович поделился мнением об Эдене Азаре.

"Мне даже жалко Азара. Он ходит, практически ничего не делая.

Не знаю, сможет ли он восстановить свою форму, лично я не очень оптимистично настроен.

Мы все знаем, каким он был в "Челси", и за два года здесь он практически ничего не сделал", – заявил Миятович.

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