Миятович: "Зидан давно принял решение об уходе из "Реала"
Бывший спортивный директор мадридского "Реала" Предраг Миятович прокомментировал уход из королевского клуба его бывшего главного тренера Зинедина Зидана.
"Это большая потеря для "Реала", потому что никто не сможет повторить его результаты. Я думаю, что это было продуманное решение, которое он принял уже давно... Найти ему замену будет нелегко, так как он имел хорошие отношения с игроками, с прессой, с фанатами... Мы будем очень скучать по нему", - цитирует Миятовича AS.
Напомним, Зидан ушел из "Реала" из-за разногласий с Пересом по двум трансферам. | soccernews.ru
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