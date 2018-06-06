Миятович: "Зидан давно принял решение об уходе из "Реала"

Бывший спортивный директор мадридского "Реала" Предраг Миятович прокомментировал уход из королевского клуба его бывшего главного тренера Зинедина Зидана.

" Это большая потеря для "Реала", потому что никто не сможет повторить его результаты . Я думаю, что это было продуманное решение, которое он принял уже давно... Найти ему замену будет нелегко, так как он имел хорошие отношения с игроками, с прессой, с фанатами... Мы будем очень скучать по нему ", - цитирует Миятовича AS.

Напомним, Зидан ушел из "Реала" из-за разногласий с Пересом по двум трансферам. | soccernews.ru