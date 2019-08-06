"Млада Болеслав": "Комличенко готовится с командой к Лиге Европы"

"Млада Болеслав" рассказала, что клуб пока не хочет комментировать возможный трансфер нападающего Николая Комличенко в "Локомотив".

Ранее сообщалось, что футболист на днях перейдет в стан "железнодорожников".

"Клуб в курсе интереса европейски клубов к нашему игроку. Переговоры с "Локомотивом" пока идут, однако "Млада Болеслав" не хочет комментировать возможный переход Комличенко. Сейчас он готовится к матчу Лиги Европы против "Стяуа" - сообщается на сайте чешского клуба.

Матч ФКСБ - "Млада Болеслав" состоится 8 августа. Начало - в 21:30 (мск).

А еще: "Локомотив" до конца недели купит Комличенко| http://soccernews.ru