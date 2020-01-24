"Млада Болеслав" подтвердила переговоры Комличенко с московским клубом

С высокой долей вероятности в ближайшее время форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко вернётся в Россию.

Чешский клуб уже подтвердил на официальном сайте наличие переговоров между своим игроком и неназванной командой РПЛ из Москвы.

Очевидно, что речь идёт о столичном "Динамо". Ещё вчера стало известно, что "бело-голубые" договорились о трансфере 24-летнего футболиста за 3,5 миллиона евро.

Ожидается, что сегодня Комличенко пройдёт медицинское обследование и заключит с новым клубом контракт до 2024 года.

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