"Млада Болеслав" с Татаевым возобновила тренировки
В Чехии возобновляются тренировки, прерванные пандемией коронавируса.
Недавно к занятиям приступила "Млада Болеслав", за которую играет российский защитник Алексей Татаев.
"Пока тяжело. Но техника не покинула меня. Еще могу что-то", - сказал футболист.
Напомним, клуб выкупил права на 21-летнего футболиста в январе 2020 года.
Из-за пандемии коронавируса в мире были приостановлены почти все спортивные мероприятия на неопределенный срок. В некоторых странах с каждым днем все меньше зараженных Covid-19, поэтому чемпионаты постепенно возобновляются.
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