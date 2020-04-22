"Млада Болеслав" с Татаевым возобновила тренировки

В Чехии возобновляются тренировки, прерванные пандемией коронавируса.

Недавно к занятиям приступила "Млада Болеслав", за которую играет российский защитник Алексей Татаев.

"Пока тяжело. Но техника не покинула меня. Еще могу что-то", - сказал футболист.

Напомним, клуб выкупил права на 21-летнего футболиста в январе 2020 года.

Из-за пандемии коронавируса в мире были приостановлены почти все спортивные мероприятия на неопределенный срок. В некоторых странах с каждым днем все меньше зараженных Covid-19, поэтому чемпионаты постепенно возобновляются.

Не пропустите: Врач "Байера" прокомментировал возможное возобновление чемпионата Германии 9 мая| http://soccernews.ru