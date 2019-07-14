"Млада Болеслав" выиграла в чемпионате Чехии благодаря голу Комличенко

2 Теги млада болеславниколай комличенко

"Млада Болеслав" выиграла в чемпионате Чехии благодаря голу Комличенко
Российский нападающий клуба "Млады Болеслав" Николай Комличенко принес победу команде в матче 1-го тура чемпионата Чехии с "Карвиной" (1:0).

Форвард отличился на 82-й минуте, реализовав пенальти.

Напомним, что в минувшем сезоне 24-летний Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии, став лучшим бомбардиром турнира с 29 голами.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Должен быть номинирован на ЗМ.

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Mutaloff
Mutaloff

Вот кто нужен в атаке сборной России,а не кривоногий Смолов и стреляющий раз в год Дзюба.

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