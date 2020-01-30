"Млада Болеслав" выкупила воспитанника "Краснодара"
"Краснодар" в своём официальном твиттере объявил о продаже полузащитника Алексея Татаева.
Права на 21-летнего футболиста выкупила "Млада Болеслав", за которую он с января 2019 года выступал в аренде.
Сумма сделки составила 600 тысяч евро. Контракт россиянина с чешским клубом рассчитан до июня 2022 года.
В составе "Млады" воспитанник "Краснодара" сыграл 24 матча и забил 2 гола.
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|Команда
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|19
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|3
|Ростов
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|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
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|7
|Уфа
|19
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|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
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|Крылья Советов
|19
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|18
|15