"Млада Болеслав" выкупила воспитанника "Краснодара"

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"Млада Болеслав" выкупила воспитанника "Краснодара"

"Краснодар" в своём официальном твиттере объявил о продаже полузащитника Алексея Татаева.

Права на 21-летнего футболиста выкупила "Млада Болеслав", за которую он с января 2019 года выступал в аренде.

Сумма сделки составила 600 тысяч евро. Контракт россиянина с чешским клубом рассчитан до июня 2022 года.

В составе "Млады" воспитанник "Краснодара" сыграл 24 матча и забил 2 гола.

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