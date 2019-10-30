"Млада Болеслав" вышла 1/4 финала Кубка Чехии благодаря голам российских игроков

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"Млада Болеслав" вышла 1/4 финала Кубка Чехии благодаря голам российских игроков

"Млада Болеслав" обыграла "Фастав" в 1/8 финала Кубка Чехии и завоевала путевку в четвертьфинал турнира.

Победу "Младе" принесли голы российских футболистов Алексея Татаева и Николая Комличенко, а также мяч Томаша Ладры. В составе гостей отличился Антонин Фантис.

"Млада Болеслав" - "Фастав" - 3:1 (1:1)
Голы: Фантис, 19 - 0:1, Татаев, 45 - 1:1, Комличенко, 66 - 2:1, Ладра, 90+2 - 3:1

Стоит отметить, что "Млада Болеслав" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Чехии, набрав 25 очков.

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