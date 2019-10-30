"Млада Болеслав" вышла 1/4 финала Кубка Чехии благодаря голам российских игроков

"Млада Болеслав" обыграла "Фастав" в 1/8 финала Кубка Чехии и завоевала путевку в четвертьфинал турнира.

Победу "Младе" принесли голы российских футболистов Алексея Татаева и Николая Комличенко, а также мяч Томаша Ладры. В составе гостей отличился Антонин Фантис.